Участники автопробега привезут в Казань капсулу с грунтом с места гибели судна «Балхаш»

25 февраля Казань посетят участники автомобильной экспедиции «Байкальская миля 2022. Места силы». Они передадут капсулу с грунтом с места крушения советского военно-транспортного судна «Балхаш» для последующего вручения внуку погибшего офицера.

Встреча с участниками экспедиции пройдет у Центра семьи «Казан» в 10 часов утра. Практически сразу — через полтора часа — они проследуют дальше по маршруту, передает пресс-служба мэрии Казани.

Автопробег стартовал 20 февраля и завершится 9 марта. Всего участники преодолеют расстояние от 4 до 7,5 тыс. км. Организаторы отметили, что каждый маршрут уникален — подготовлено 20 направлений, а свой путь участники узнали в ходе жеребьевки. Конечной точкой станет бухта на Байкале у бурятского села Максимиха. Здесь с 9 по 13 марта пройдет международный фестиваль скорости «Байкальская миля 2022».