Участники автопробега под звуки песен Победы навестили 100-летнюю труженицу тыла из Тетюш

Фото предоставлено Еленой Калашниковой

Традиционный автопробег по улицам города Тетюши организовали представители молодого поколения Тетюшского района Татарстана.

В этом году участники пробега не только проехали по городу колонной из 57 автомобилей под звуки песен Победы, но и навестили труженицу тыла и вдову участника Великой Отечественной войны Дарью Михайловну Сорокину, которой совсем недавно исполнилось сто лет.

Фото предоставлено Еленой Калашниковой

Молодые люди поздравили труженицу тыла с праздником, чему она очень обрадовалась. «Замечательная у нас молодежь!» — сказала женщина.

Организаторами автопробега стали жители Тетюшского района Марсель Садыков и Андрей Зиновьев.

Фото предоставлено Еленой Калашниковой