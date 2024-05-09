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Участники автопробега под звуки песен Победы навестили 100-летнюю труженицу тыла из Тетюш
Традиционный автопробег по улицам города Тетюши организовали представители молодого поколения Тетюшского района Татарстана.
В этом году участники пробега не только проехали по городу колонной из 57 автомобилей под звуки песен Победы, но и навестили труженицу тыла и вдову участника Великой Отечественной войны Дарью Михайловну Сорокину, которой совсем недавно исполнилось сто лет.
Молодые люди поздравили труженицу тыла с праздником, чему она очень обрадовалась. «Замечательная у нас молодежь!» — сказала женщина.
Организаторами автопробега стали жители Тетюшского района Марсель Садыков и Андрей Зиновьев.
Материал подготовлен при участии Елены Калашниковой.
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