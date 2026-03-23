news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 23 марта 2026 14:58

Участники акции «Зеленый десант» пересадят более 100 деревьев из опасных зон в Казани

Читайте нас в
Телеграм
Участники акции «Зеленый десант» пересадят более 100 деревьев из опасных зон в Казани
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Казани стартовало обучение по экологическому проекту «Зеленый десант». Его участники пройдут образовательную программу, после чего пересадят более 100 деревьев из мест, где им грозит вырубка, – в основном в местах расположения линий электропередач. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал руководитель проекта Артем Хазиев.

«Мы планируем пересадить более 100 деревьев. Мы еще обсуждаем с администрациями районов Казани и Минэкологии Татарстана места проведения акции. Речь идет о тех саженцах, которые выросли в дикой природе, и им грозит вырубка из соображений безопасности. Мы хотим их спасти», – объяснил он.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Помимо пересадки деревьев, в рамках акции пройдут ряд просветительских мероприятий, уроков экологии в школах и других активностей, нацеленных на экологическое просвещение, добавил Хазиев.

Акция уже стартовала, к ней может присоединиться любой желающий, связавшись с организаторами в социальных сетях.

Забота об окружающей среде соответствует целям национального проекта «Экологическое благополучие».

#деревья #Экология
news_right_1
news_right_2
news_bot
