Участники акции «Сохраним лес» в Татарстане высадят 1 млн саженцев сосны и ели

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Всероссийская акция «Сохраним лес» пройдет в октябре в Татарстане. Ее участники высадят 1 млн саженцев сосны, ели, лиственницы, липы, рябины и других пород деревьев на площади более 200 га. Об этом сообщил сегодня министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров на брифинге в Казани.

«Министерством подобраны участки на территории лесного фонда общей площадью 98 га. В настоящее время завершается подбор участков на территории муниципальных районов», – сказал он.

Под Казанью акция пройдет на четырех площадках: возле деревень Вороновка и Пиголи в Лаишевском районе, санатория «Каменка» в Высокогорском районе и жилого массива Большие Дербышки. Узнать о времени и местах проведения природоохранной акции татарстанцы смогут на портале Министерства лесного хозяйства РТ и официальном сайте мероприятия - сохранимлесрф.рф.