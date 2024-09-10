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Участники акции «Сохраним лес» в Татарстане высадят 1 млн саженцев сосны и ели
Всероссийская акция «Сохраним лес» пройдет в октябре в Татарстане. Ее участники высадят 1 млн саженцев сосны, ели, лиственницы, липы, рябины и других пород деревьев на площади более 200 га. Об этом сообщил сегодня министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров на брифинге в Казани.
«Министерством подобраны участки на территории лесного фонда общей площадью 98 га. В настоящее время завершается подбор участков на территории муниципальных районов», – сказал он.
Под Казанью акция пройдет на четырех площадках: возле деревень Вороновка и Пиголи в Лаишевском районе, санатория «Каменка» в Высокогорском районе и жилого массива Большие Дербышки. Узнать о времени и местах проведения природоохранной акции татарстанцы смогут на портале Министерства лесного хозяйства РТ и официальном сайте мероприятия - сохранимлесрф.рф.
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