Участники акции «Сохраним лес» в Татарстане высадили 1,8 млн деревьев

Участниками Всероссийской акции «Сохраним лес» стали все 85 регионов России. На интерактивной карте проекта зарегистрировано свыше 4 тыс. точек высадок, сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.

«В этом году нам удалось высадить более 70 млн деревьев, такую высокую планку мы „взяли“ впервые. Всего за три года акции по всей стране было высажено уже свыше 150 млн деревьев. В этом году в акции поучаствовали на 200 тыс. человек больше, чем в прошлом», — отметил замминистра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Аноприенко на финальном мероприятии Всероссийской акции в Крыму.

В топ-5 регионов по количеству высаженных деревьев вошли Белгородская, Ленинградская, Тюменская, Нижегородская области и Алтайский край. В Татарстане участниками акции «Сохраним лес» было высажено 1,8 млн штук посадочного материала на площади 589,5 га. К мероприятиям присоединились более 20 тыс. человек.