Участники акции «Сохраним лес» посадили в Тетюшах саженцы пихты и липы

Участниками Всероссийской акции «Сохраним лес» стали жители Тетюшского района Татарстана. Они посадили 150 саженцев, сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.

«В мероприятии приняли участие сотрудники Тетюшского лесничества, студенты Тетюшского государственного колледжа гражданской защиты и Тетюшской татарской средней школы. Всего силами участников акции было высажено 100 саженцев липы и 50 саженцев пихты бальзамической», – сказано в сообщении.

Впервые всероссийская природоохранная акция прошла в России в 2019 году. За три года ее участники высадили 150 млн деревьев. Экологическая инициатива признана одной из крупнейших в стране. В этом году мероприятяи стартовали в начале сентября на Камчатке. Всего участники экоакции намерены высадить 70 млн деревьев.