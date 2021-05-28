Участники акции «Сад памяти» высадили более 1,1 млн деревьев в Татарстане

С 18 марта «Сад памяти» в Татарстане пополнился более чем 1,1 млн деревьев в память о 350 тыс. татарстанцев, не вернувшихся с Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.

По данным ведомства, участники посадили 379 тыс. саженцев на территории лесного фонда республики, еще 721 тыс. — на территории районов Татарстана.

Акция, посвященная 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, продлится до 22 июня.

За время мероприятия в 2021 году участники из разных регионов России посадили 27,2 млн деревьев в память о 27 млн погибших за годы войны.