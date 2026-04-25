Участники акции «Сад памяти» высадили 1 млн саженцев деревьев в честь 81-й годовщины Победы

Центральное мероприятие Международной акции «Сад памяти», посвященное 81-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошло сегодня на территории лыжно-биатлонного комплекса в казанском поселке Мирный. Участники высадили 300 саженцев сосны в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

«В этом году акция проходит на 224 площадках по всей республике. В ней планируют принять участие более 30 тысяч человек, включая представителей молодежи и ветеранов. Каждое высаженное дерево – дань уважения подвигу наших дедов и прадедов, символ непрерывной связи поколений и заботы о будущем нашей земли», – сообщил министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

В посадке деревьев в Мирном приняли участие заместитель Премьер-министра РТ – руководитель Аппарата Кабинета Министров РТ Шамиль Гафаров, первый заместитель руководителя Администрации Раиса РТ – начальник Управления Раиса РТ по работе с территориями Ильнур Гарипов, сотрудники Администрации Раиса РТ, Кабинета министров РТ, Государственного Совета РТ и Министерства лесного хозяйства РТ.

Одновременно под Казанью акция прошла еще на трех площадках – возле остановки Научный городок Высокогорского района, а также в деревнях Пиголи и Матюшино Лаишевского района. В этот день по всей республике татарстанцы высадили 1 млн саженцев сосны, ели, лиственницы, липы, рябины и других деревьев на площади 330 га.

Международная акция «Сад памяти» проводится по поручению Президента России Владимира Путина в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие» при участии Минприроды России, Рослесхоза, Фонда памяти полководцев Победы, движения «Волонтеры Победы» и АНО «Сад Памяти». В этом году она проходит уже в седьмой раз и продолжится в Татарстане до 2 мая.

Организаторами акции выступают АНО «Сад Памяти», Фонд памяти полководцев Победы, Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» при поддержке Минприроды России и Рослесхоза.

В России и за рубежом организаторы планируют посадить 27 млн деревьев в память о 27 млн погибших в годы Великой Отечественной войны. Особое внимание будет уделено созданию памятных аллей в честь героев, погибших при выполнении задач СВО.