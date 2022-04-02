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Ру Тат
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Экология
2 апреля 2022  03:38
Наталья Рыбакова

Участники акции «Рыбе — быть!» в Татарстане спасли от замора более 160 тыс. рыб

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В Татарстане завершилась экологическая акция «Рыбе — быть!». Ее участниками в этом году стали свыше 2,3 тыс. человек, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

«В 2022 году мероприятия прошли на территории всех прибрежных муниципальных районов и особо охраняемых природных территориях, а также отдельных прудах и озерах. В них приняли участие более 2300 человек», — сказано в сообщении. 

За минувший зимний сезон экоактивисты пробурили 12 тыс. лунок и майн на реках и водоемах. Таким образом они спасли от кислородного голодания более 160 тыс. экземпляров рыб.

Следующий этап акции пройдет в нерестовый период, когда сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам совместно с волонтерами установят на реках искусственные нерестилища из хвойных веток. Данные мероприятия служат более эффективному нересту в условиях колебания уровня воды. Нерест в республике проходит с 25 апреля по 5 июня.

 

 

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