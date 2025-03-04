Участники акции «Рыбе — быть» пробурили 7,5 тыс. лунок в 25 районах Татарстана

В ходе зимней природоохранной акции «Рыбе — быть!» (Балык — улсын!)» специалисты Госкомитета РТ по биоресурсам, рыбаки и неравнодушные жители районов Татарстана пробурили 7,5 тыс. лунок. Природоохранная акция завершится в Татарстане в марте. Об этом «Татар-информу» сообщила начальник отдела Госкомитета РТ по биоресурсам Светлана Ахметзянова.

«Акции "Рыбе быть" прошли в 25 районах республики. Так, в Зеленодольском районе природоохранная акция прошла на озере Горелое, вчера провели аэрацию на озере в поселке Васильево. В Мамадышском районе акция прошла на реках Шия, Арпач, Дубовка, озерах Карась, Костыль и Чугунка. В Тетюшском районе – на Монастырской плотине, реке Урюмке», – сообщила она.

По данным Ахметзяновой, от нехватки кислорода зимой страдают обитатели небольших водоемов, которые не имеют течения, заливов со стоячей водой, плотин, озер и прудов.

«Замор рыбы зимой происходит из-за недостаточного содержания кислорода в воде. Водоросли гниют, воздуха нет, доступ кислорода перекрывают толщи льда и снега. Акция "Рыбе быть" проходит на участках, где мало воды и много растительности в летний период», – отметила Ахметзянова.