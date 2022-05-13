Участники акции «Рыбе – быть» из РТ установили пять километров искусственных нерестилищ

В ходе республиканской акции «Рыбе – быть! (Балык – Булсын!)» в Актанышском районе Татарстана установлено пять километров искусственных нерестилищ. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

«В мероприятии приняли участие сотрудники администрации района и рыбодобывающего предприятия ООО "Нептун", а также рыболовы-любители и школьники. Совместными усилиями они установили пять километров искусственных нерестилищ», — сказано в сообщении.

По мнению специалистов, установка искусственных нерестилищ в весенний период — одна из действенных мер по увеличению рыбных запасов. В этот период на водохранилищах меняется уровень воды, отложенную икру может вынести волной на берег. Комплекс природоохранных мероприятий «Рыбе – быть! (Балык – Булсын!)» продолжится в Татарстане до конца мая.