Участники акции «День без сетей» выпустили в водоемы тонну рыбы и раков

В ходе Всероссийской акции «День без сетей», которая прошла сегодня в Татарстане, ее участники выпустили в водоемы более тонны незаконно пойманной рыбы и раков. Об этом «Татар-информ» сообщил заместитель руководителя Средневолжского территориального управления Росрыболовства — начальник отдела госконтроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по РТ Михаил Шинкарев.

«Первая акция „День без сетей“ прошла на территории республики в 2019 году и насчитывала около 30 человек. В 2020 году число добровольцев выросло до 50. В этом году в мероприятии, организованном Росрыболовством, участвовали 36 катеров и около 100 человек — общественники, рыболовы и представителей исполнительной власти республики», — сказал он.

В ходе мероприятия изъято 273 незаконных орудия лова: сети, паук, раколовки и острога.

По фактам составлено 5 административных протоколов за нарушения правил рыболовства. Один материал передан в полицию с признаками уголовного преступления: двое браконьеров добывали водные биоресурсы острогой. Всего у задержанных в ходе акции изъято 55 экземпляров водных биологических ресурсов.