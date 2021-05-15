Участники акции «День без сетей» в Татарстане задержали браконьеров и изъяли острогу

Незаконные орудия лова — сети, наметку и острогу изъяли сегодня участники экологической акции «Всероссийский день без сетей» на реках Татарстана. Акция стартовала ранним утром и продлится до вечера.

«Мы изъяли 50 сетей, наметку и острогу. Во всероссийской акции „День без сетей“ приняли участие добровольцы на 38 лодках, всего около 80 человек. Это рыболовы-любители, общественники, представители Госкомитета РТ по биоресурсам, внештатные инспекторы Рыбнадзора, Росрыболовства и просто неравнодушные люди», — сообщил ИА «Татар-информ» заместитель руководителя Средневолжского территориального управления Росрыболовства — начальник отдела госконтроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по РТ Михаил Шинкарев.

В ходе рейда в районе Казани на Волге были задержаны два браконьера, действия которых подпадали под статью 256 Уголовного кодекса РФ («Незаконная добыча водных биоресурсов»). Участники акции вызвали на место сотрудника полиции, он сейчас оформляет протокол. Нарушители занимались незаконной ловлей рыбы острогой. Кроме того, было составлено еще пять административных протоколов по части 2 статьи 8.37 КОАП РФ из-за нарушений правил рыболовства. Один нарушитель ловил рыбу сетями, а еще четверо рыбачили на спиннинги на лодках.

«„День без сетей“ сегодня в Татарстане проходит на Волге, Меше, Свияге, Казанке, а также на Нижнекамском водохранилище в Мензелинском районе. У нарушителей изъята рыба, она будет выпущена или уничтожена. Изъятые орудия лова будут уничтожены или переданы в доход государства по решению суда», — добавил Шинкарев.

Спикер также напомнил, что в связи с нерестом с 25 апреля по 5 июня запрещено осуществлять рыбную ловлю всеми способами, помимо использования донной либо поплавочной удочки с количеством крючков не более двух на человека с берега.

Акция «День без сетей», инициированная Росрыболовством, проходит на территории Татарстана ежегодно в период нерестового запрета. В это время ее участники проводят мероприятия по изъятию из водоемов брошенных браконьерами орудий лова. Главная цель мероприятия заключается в очистке водоемов от снастей, оставленных рыбаками, в том числе и от запрещенных орудий лова. Таким образом активисты пытаются привлечь внимание общественности к необходимости бережного отношения к природным богатствам.