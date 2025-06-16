Участники акции «Чистые леса Татарстана» убрали 400 кубометров мусора

В ходе весеннего этапа республиканской природоохранной акции «Чистые леса Татарстана» из лесного фонда Татарстана вывезено 0,4 тыс. кубометров ТБО. Об этом «Татар-информу» сообщили сегодня в пресс-службе Минлесхоза РТ.

«Акция проходила в период с 14 апреля по 14 июня. По ее итогам из лесного фонда республики собрано и вывезено 400 кубометров мусора, сложено в кучи на перегнивание 2 тыс. кубометров сухостоя и валежника», - рассказал заведующий сектором охраны и защиты лесного фонда Минлесхоза РТ Анас Сенгатуллин.

В ходе акции специалисты лесной отрасли отремонтировали 159 аншлагов, информационных щитов и мест отдыха граждан в лесах. К акции в республике присоединились 10 тыс. человек. В работах приняли участие специалисты подведомственных учреждений Минлесхоза РТ, сотрудники учреждений, организаций и предприятий республики, арендаторы лесных участков, представители садоводческих товариществ, кооперативов, студенты высших и средних специальных учебных заведений, волонтеры.

Республиканская природоохранная акция «Чистые леса Татарстана» проводится Министерством лесного хозяйства РТ с 2010 года. Ее основная цель заключается в создании благоприятной санитарно-экологической обстановки в лесах.

Проведение акции «Чистые леса Татарстана» соответствует целям и задачам регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие», направленного на защиту окружающей среды.

За последние годы Татарстан добился значительных успехов в охране окружающей среды, став лидером природоохранной деятельности в Приволжском федеральном округе.

«Вопросы экологии — это основа качества жизни людей. Нужно начинать со среды нашего обитания. Огромные средства мы направляем на благоустройство общественных пространств, дворов. Но если не будет качественного воздуха, хорошей воды — ничего не получится», – говорил Раис РТ Рустам Минниханов.