Участники акции «Чистые леса Татарстана» собрали 850 кубометров мусора

В Татарстане продолжается республиканская природоохранная акция «Чистые леса Татарстана». Всего с ее начала из лесного фонда республики собрано и вывезено 850 кубометров твердых бытовых отходов, сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.

В уборке приняли участие специалисты подведомственных учреждений министерства, сотрудники учреждений, организаций, предприятий республики, арендаторы лесных участков, представители садоводческих товариществ, кооперативов, студенты и волонтеры.

Работники лесной отрасли также благоустроили 24 родника, отремонтировали 66 аншлагов и информационных щитов, 59 мест отдыха. Собрано и сложено в кучи на перегнивание 2 тыс. кубометров сухостоя и валежника.

Осенний этап природоохранной акции «Чистые леса Татарстана» стартовал 13 сентября и продлится до 13 ноября 2021 года.