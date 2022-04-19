Участники акции «Чистые леса Татарстана» соберут мусор и валежник

Республиканская природоохранная акция «Чистые леса Татарстана» стартовала 18 апреля. Она пройдет в два этапа: с 18 апреля по 18 июня и с 12 сентября по 12 ноября. Об этом проинформировал министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров на брифинге в Казани.

«В рамках весеннего этапа акции будет проведена очистка территории лесного фонда республики от твердых коммунальных отходов, сухостоя и валежника, а также ремонт и обустройство аншлагов, информационных щитов и мест отдыха в лесах. Работы будут проведены силами специалистов подведомственных учреждений Минлесхоза РТ, организаций, предприятий, а также представителей экологических объединений, студентов высших и средних специальных учебных заведений, волонтеров», — рассказал он.

Республиканская природоохранная акция «Чистые леса Татарстана» проводится на территории региона с 2010 года. Ее основная цель заключается в создании благоприятной санитарно-экологической обстановки в лесах, формировании экологической культуры и воспитании бережного отношения к природе.

В 2021 году участниками экологической акции «Чистые леса Татарстана» стали около 20 тыс. человек. По ее итогам из лесов республики было собрано и вывезено 2 тыс. куб. метров твердых бытовых отходов, благоустроены 24 родника, отремонтированы аншлаги и информационные щиты, приведены в порядок 175 мест отдыха граждан. Также было собрано и сложено в кучи на перегнивание 3 тыс. куб. метров сухостоя и валежника.

«В этом году мы планируем увеличить данные показатели. Центральные мероприятия акции „Чистые леса Татарстана“ пройдут 14 мая и 4 июня. Приглашаем всех принять участие в акции», — добавил Кузюров.