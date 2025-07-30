Участники «Абилимпикса» в Казани предложили увеличить число компетенций чемпионата

Лейла Фазлеева

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Финалисты первого Чемпионата по профмастерству среди участников СВО «Абилимпикс», завершившегося в Казани, попросили в будущем увеличить количество регионов, представленных на соревнованиях, число участников и профессиональных компетенций. Об этом сообщила сегодня зампремьер-министра РТ Лейла Фазлеева на брифинге в Доме Правительства РТ.

«Участники попросили расширить количество представленных регионов, компетенций, а также количественный состав делегаций», – отметила она.

В минувших соревнованиях участвовали 259 конкурсантов. Они продемонстрировали профессиональные навыки в 15 компетенциях, в том числе в промышленной робототехнике, резьбе по дереву, по ремонту и обслуживанию автомобиля.

Как отметила Фазлеева, один из незрячих участников чемпионата, выступавший в компетенции «Исполнительское мастерство» (вокал), в финале поднялся на сцену без трости. Он и другие представители этой компетенции выступили вместе с народной артисткой России, членом Общественной палаты РФ Дианой Гурцкой.

Программа соревнований в Казани была весьма насыщенной и интересной. Так, для участников прошли мастер-классы от экспертов международного уровня.

Чемпионат прошел в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина. Он состоялся в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети».

Организаторы чемпионата – Минпросвещения России и Правительство РТ при поддержке Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования, региональный – Центр развития профессиональных компетенций Республики Татарстан, партнер деловой программы – Российское общество «Знание».