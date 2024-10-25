Участники «Абилимпикса» из Татарстана побывали в Госдуме

Фото: пресс-служба ТРО ВПП «Единая Россия»

50 победителей конкурса «Абилимпикс» из Татарстана посетили Государственную Думу по приглашению депутата от РТ Татьяны Ларионовой. Об этом рассказали в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

В Москве побывали ребята из разных городов РТ, в том числе Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Бугульмы, Чистополя и других. Для них провели экскурсию по зданию федерального парламента, а также встречу с депутатами. С татарстанцами пообщались Татьяна Ларионова, Айрат Фаррахов, Альфия Когогина, Ильдар Гильмутдинов, Айдар Метшин, Елена Вторыгина и Виктория Родина.

Ребята планируют принять участие в национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» — 2024, который состоится в Москве 26-29 ноября. Ларионова пожелала участникам встречи успехов и побед.

«Дорогие мои, помните, что рядом с вами есть люди, которые помогут и поддержат! Главное, иметь цель, стремиться вперед, не сдаваться! Веры вам и надежды! Ребята, только вперед! Победы на чемпионате! Вы уже чемпионы!» — обратилась она к татарстанцам.

В Татарстане движение «Абилимпикс» развивается с 2016 года. Оно нацелено на социальную инклюзию людей с ограниченными возможностями и инвалидностью, их саморазвитие, самоопределение и содействие трудовой занятости участников.

В течение девяти лет участие в конкурсе приняли более 5 тысяч татарстанцев в возрасте от 14 лет.