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Участники 57-го Казанского лыжного марафона поборются за призовой фонд в 850 тыс. рублей
Со стадиона «Локомотив» 9 марта стартует Казанский лыжный марафон, где около 600 участников поборются за призовой фонд в 850 тыс. рублей. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил председатель Комитета физической культуры и спорта исполкома Казани Линар Гарипов.
«Традиционный Казанский лыжный марафон пройдет уже в 57-й раз. Старт запланирован уже на ближайшие выходные, 9 марта, на стадионе „Локомотив“ в поселке Юдино. На трассу выйдут сильнейшие лыжники, которые проверят свои силы и возможности. В программе гонки на дистанции на 25 и 50 километров. Мы сумели сохранить наш призовой фонд в 850 тыс. рублей, который будет распределен между победителями забегов», — пояснил спикер.
Гарипов добавил, что регистрация на марафон уже закончена. Она должна была продлиться до 7 марта, но желающих было так много, что доступные слоты на гонки закончились раньше срока регистрации.
«Уже почти всё готово для встречи участников на стадионе. Мы работаем над трассой уже два месяца. Немного изменили маршрут, чтобы лыжникам было комфортно. Стартовые пакеты мы будем выдавать в течение двух дней на самом стадионе: 8 марта с 12 до 20 часов мы ждем казанских участников, а 9 марта с 7:30 утра смогут подойти те, кто не успел заранее», — добавил директор Казанского лыжного марафона Алексей Сидоров.
Такой большой интерес участников к Казанскому лыжному марафону говорит о том, что лыжные гонки в нашей стране популярны и продолжают развиваться, подчеркнул мастер спорта по лыжным гонкам Артем Николаев.
«Я из города Тетюши и с детства бегал юношеские казанские марафоны. Мы готовились всю зиму, чтобы приехать сюда, это был праздник. И до сих пор участвую уже на взрослом уровне. Когда такое большое количество людей выходят на старт, понимаешь, что лыжные гонки в нашей стране продолжают развиваться», — заявил он.
Для себя он ставит цель стать самым многократным победителем Казанского лыжного марафона. Сейчас на его счету только одна победа, а для рекорда нужно еще три.
«Рекорд по победам на Казанском марафоне — три раза. Я пока выигрывал только один раз. Сейчас у меня цель сделать это еще раза три-четыре», — улыбнулся он.
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