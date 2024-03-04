Участники 57-го Казанского лыжного марафона поборются за призовой фонд в 850 тыс. рублей

Линар Гарипов

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Со стадиона «Локомотив» 9 марта стартует Казанский лыжный марафон, где около 600 участников поборются за призовой фонд в 850 тыс. рублей. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил председатель Комитета физической культуры и спорта исполкома Казани Линар Гарипов.

«Традиционный Казанский лыжный марафон пройдет уже в 57-й раз. Старт запланирован уже на ближайшие выходные, 9 марта, на стадионе „Локомотив“ в поселке Юдино. На трассу выйдут сильнейшие лыжники, которые проверят свои силы и возможности. В программе гонки на дистанции на 25 и 50 километров. Мы сумели сохранить наш призовой фонд в 850 тыс. рублей, который будет распределен между победителями забегов», — пояснил спикер.

Гарипов добавил, что регистрация на марафон уже закончена. Она должна была продлиться до 7 марта, но желающих было так много, что доступные слоты на гонки закончились раньше срока регистрации.

Алексей Сидоров Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Уже почти всё готово для встречи участников на стадионе. Мы работаем над трассой уже два месяца. Немного изменили маршрут, чтобы лыжникам было комфортно. Стартовые пакеты мы будем выдавать в течение двух дней на самом стадионе: 8 марта с 12 до 20 часов мы ждем казанских участников, а 9 марта с 7:30 утра смогут подойти те, кто не успел заранее», — добавил директор Казанского лыжного марафона Алексей Сидоров.

Такой большой интерес участников к Казанскому лыжному марафону говорит о том, что лыжные гонки в нашей стране популярны и продолжают развиваться, подчеркнул мастер спорта по лыжным гонкам Артем Николаев.

Артем Николаев Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Я из города Тетюши и с детства бегал юношеские казанские марафоны. Мы готовились всю зиму, чтобы приехать сюда, это был праздник. И до сих пор участвую уже на взрослом уровне. Когда такое большое количество людей выходят на старт, понимаешь, что лыжные гонки в нашей стране продолжают развиваться», — заявил он.

Для себя он ставит цель стать самым многократным победителем Казанского лыжного марафона. Сейчас на его счету только одна победа, а для рекорда нужно еще три.

«Рекорд по победам на Казанском марафоне — три раза. Я пока выигрывал только один раз. Сейчас у меня цель сделать это еще раза три-четыре», — улыбнулся он.