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Общество
9 ноября 2021  12:15

Участниками Всероссийской переписи населения стали более 120 млн человек

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Уже более 120 миллионов человек приняли участие во Всероссийской переписи населения, сообщили в медиаофисе ВПН.
«На 8 ноября во Всероссийской переписи населения приняли участие более 120 млн человек (из них более 23 млн — онлайн)», — подчеркивается в пресс-релизе.
Всероссийская перепись населения проводится в стране с 15 октября по 14 ноября. Заполнить анкету можно на портале «Госуслуги» или офлайн — с помощью переписчика. Отметим, что в ней уже приняли участие Президент России Владимир Путин и Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

#Перепись-2021
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