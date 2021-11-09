Участниками Всероссийской переписи населения стали более 120 млн человек

Уже более 120 миллионов человек приняли участие во Всероссийской переписи населения, сообщили в медиаофисе ВПН.

«На 8 ноября во Всероссийской переписи населения приняли участие более 120 млн человек (из них более 23 млн — онлайн)», — подчеркивается в пресс-релизе.

Всероссийская перепись населения проводится в стране с 15 октября по 14 ноября. Заполнить анкету можно на портале «Госуслуги» или офлайн — с помощью переписчика. Отметим, что в ней уже приняли участие Президент России Владимир Путин и Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.