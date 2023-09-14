Участниками всемирного фестиваля молодежи в Сочи станут 250 человек из Татарстана

Всемирный фестиваль молодежи в 2024 году пройдет с 1 по 7 марта в Сочи. Его участниками станут более 20 тысяч молодых активистов из России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Из Татарстана на фестиваль приедут 250 человек.

Важность международного события отметил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков. «Программа фестиваля строится вокруг набора общечеловеческих ценностей. И молодежь всего мира приглашена осмыслить их вместе и обменяться идеями о том, как на этой основе строить будущий мир», – сказал Садыков. Программа, по его словам, включает как дискуссии и лекции именитых экспертов, так и выставочную программу, спортивные соревнования и тренировки, культурный обмен, добровольческие акции.

Стать участниками могут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет – ученые, IT-специалисты, представители медиа и молодежных общественных объединений, экологи, предприниматели, спортсмены, деятели культуры и искусства, инженеры, специалисты в области туризма, сельского хозяйства, агротехнологий, урбанизации и формирования комфортной городской среды, лидеры добровольческих, волонтерских и благотворительных организаций и многие другие.

Впервые в истории фестивального движения возможность принять участие в мероприятии получат подростки от 14 до 17 лет. Ими станут 500 человек из России и 500 из-за рубежа, уточнили в пресс-службе по делам детей и молодежи РТ.

Заявку в качестве участника или волонтера можно подать до 4 ноября на сайте fest2024.com. Затем пройдет отборочный этап участников и будет объявлен список тех, кто войдет в состав делегации от Татарстана. «Квота на Татарстан составляет 250 человек», – резюмировал министр.

