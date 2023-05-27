Участниками «Весенней недели добра» в Татарстане стали свыше 330 тыс. человек

Подведены итоги акции «Весенняя неделя добра — Неделя Побед» в муниципальных образованиях Татарстана. Всего в этом году было проведено более 2100 мероприятий с охватом свыше 330 тыс. человек, сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

Среди проведенных акций — субботники по уборке территорий и озеленению, благоустройству городских парков и скверов, поддержанию в порядке братских могил; проведение уроков добра по разным направлениям добровольческой деятельности; организация и проведение мероприятий, направленных на формирование экологической культуры у населения, профилактику здорового образа жизни; образовательные и развлекательные проекты для детей и взрослых; освещение культурных особенностей народов, проживающих на территории республики.

В 2023 году «Весенняя неделя добра» проводилась по ключевым направлениям добровольческой деятельности: экологическому, социальному, патриотического воспитания, в культурному, событийному и туристскому.

По словам заместителя министра по делам молодежи РТ Айгуль Сабировой, с каждым годом растет количество участников акции. Она отметила, что такие мероприятия дают возможность на простых примерах, как уборка территории и участие в различных акциях, где каждый может внести свой вклад и помочь кому-то, напомнить жителям, что добрые дела делать просто.

«Таким образом мы мотивируем молодежь на совершение добрых поступков и дел», — уверена чиновница.