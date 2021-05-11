news_header_top_970_100
Минниханов вошел в тройку глав регионов РФ с очень сильным влиянием
Минниханов вошел в тройку глав регионов РФ с очень сильным влиянием
Минтруд РТ напомнил еще об одном выходном дне на этой неделе
Минтруд РТ напомнил еще об одном выходном дне на этой неделе
В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности лесов
В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности лесов
Ру Тат
news_header_bot_970_100
11 мая 2021  04:17

Участниками вернувшихся «Державинских чтений» станут более 500 человек

news_top_970_100

«Державинские чтения» состоятся 24–26 мая, вернувшись после отмены из-за пандемии в 2020 году. Конференция состоится в смешанном формате, сообщает медиапортал КФУ.
Темой чтений в 2021 году станет «Трансформация социальной и правовой действительности в современных условиях». Ожидается, что участниками мероприятия станут более 500 человек — государственные и общественные деятели, ученые-правоведы, юристы-практики из нескольких стран, а также студенты и аспиранты. В числе участников будут главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов, руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, глава Минюста РФ Константин Чуйченко и другие.
«На секционных заседаниях и круглых столах будут обсуждаться социально-экономические вопросы права, теоретические и практические проблемы юридической науки, вопросы формирования правовой культуры и самосознания граждан», — говорится в сообщении.
Конференция носит имя Гавриила Державина — известного российского поэта, драматурга, а также государственного деятеля.

державинские чтения
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное