Участниками вернувшихся «Державинских чтений» станут более 500 человек

«Державинские чтения» состоятся 24–26 мая, вернувшись после отмены из-за пандемии в 2020 году. Конференция состоится в смешанном формате, сообщает медиапортал КФУ.

Темой чтений в 2021 году станет «Трансформация социальной и правовой действительности в современных условиях». Ожидается, что участниками мероприятия станут более 500 человек — государственные и общественные деятели, ученые-правоведы, юристы-практики из нескольких стран, а также студенты и аспиранты. В числе участников будут главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов, руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, глава Минюста РФ Константин Чуйченко и другие.

«На секционных заседаниях и круглых столах будут обсуждаться социально-экономические вопросы права, теоретические и практические проблемы юридической науки, вопросы формирования правовой культуры и самосознания граждан», — говорится в сообщении.

Конференция носит имя Гавриила Державина — известного российского поэта, драматурга, а также государственного деятеля.