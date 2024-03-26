Участниками «TatEnergyExpo» в 2024 году станут 87 компаний России и ближнего зарубежья

В 2024 году специализированная выставка «TatEnergyExpo», которая пройдет в рамках Татарстанского международного форума по энергетике и энергоресурсоэффективности (ТЭФ) с 3 по 5 апреля в Казани, приросла по всем ключевым показателям: количеству участников, выставочных стендов, площади экспозиции. Об этом сообщил сегодня первый замгенерального директора АНО «Казань Экспо» Игорь Астафьев на пресс-конференции в «Татар-информ».

«Более 2 тыс. квадратных метров будет застроено в первом павильоне, 87 компаний представят свои наработки в разных отраслях. На 15% увеличилась площадь экспозиции по сравнению с предыдущим годом», — сказал он.

Специализированная выставка «TatEnergyExpo» будет организована в павильоне международного выставочного центра «Казань Экспо». Свое участие в форуме ТЭФ подтвердили представители 16 регионов России, а также Беларуси, Кыргызстана и Казахстана.

«Тематика, связанная с импортозамещением, набрала самое большое количество от общего числа поданных заявок. Это то направление, которое интересует всех участников выставки», — добавил спикер.

Тематическими разделами выставки станут энергетика и энергосбережение, возобновляемые и альтернативные энергосистемы, энергетическое машиностроение, теплоснабжение, энергосберегающее отопление, приборы учета, системы газоснабжения и оборудование для газоснабжения, научно-исследовательские и проектные разработки и другие.