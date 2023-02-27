Участниками свияжского конкурса «Россия — Африка» стали дети из Туниса

Музей-заповедник «Остров-град Свияжск» проводит Международный конкурс детского рисунка «Россия — Африка». Заявки присылают со всей России, также участниками стали дети из Туниса, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе музея-заповедника.

Конкурс проводится в рамках продолжения научных и культурных связей, которые сложились между Республикой Сенегал и Республикой Татарстан в 2022 году. Картины ребят в дальнейшем будут экспонироваться на культурной программе Второго саммита и экономического форума в Санкт-Петербурге с 26 по 29 июля 2023 года.

К участию приглашаются дети в возрасте от семи до 17 лет, победители будут определяться в четырех номинациях: «Сказки» (возраст 7 — 10 лет), «Объекты ЮНЕСКО» (11 — 14 лет), «Российско-африканские культурные и научные связи: история и современность» (15 — 17 лет) и «Сенегал» (7 — 17 лет).

Принимаются работы, выполненные на бумаге, картоне или холсте красками (акварель, гуашь, масляные), карандашами (простые, цветные) специально для конкурса и только в оригинальном виде.

Работы можно выслать почтой по адресу: 422520, РТ, Зеленодольский район, село Свияжск, ул. Московская, д. 6.

Прием творческих работ проводится по 30 апреля 2023 года.

Цель — развить межкультурные и межнациональные детские и юношеские коммуникации через творчество, воспитать у подрастающего поколения понимание и уважение культурных традиций других народов, поддержать дружбу и сотрудничество с представителями разных стран.

Конкурс проводится при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства культуры Республики Татарстан, Общественного совета при Россотрудничестве.

Подробные условия в положении.