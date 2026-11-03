Участниками шествия ко Дню народного единства в Казани стали более 500 человек

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Торжественное шествие с флагами России и Татарстана состоялось накануне Дня народного единства в Казани. Более 500 человек – молодогвардейцы, молодежный актив партии «Единая Россия», представители общественных организаций, школьники и студенты – прошли от парка «Урам» до Дворца земледельцев.

«Сегодня мы – «Молодая гвардия» вместе с представителями общественных организаций, студентами и просто жителями – проводим торжественное шествие. Мы проходим с флагами России и Татарстана, табличками, на которых написано, что сила – в единстве», – сообщил «Татар-информу» депутат Госсовета РТ, руководитель «Молодой гвардии» РТ Руслан Шигабуддинов.

Мероприятие провело Татарстанское региональное отделение «Молодой гвардии Единой России». Его главная цель – показать, что наш многонациональный народ объединяет единство.

«В Татарстане проживают представители более 145 наций, народностей, исповедующих различные религии. И, несмотря на это, все мы едины, все мы называем себя жителями Российской Федерации», – подчеркнул Шигабуддинов.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Он отметил, что подобное шествие проводится впервые.

«Несмотря на то, что сегодня достаточно прохладная погода, и студенты, и молодежь – никто не испугался, все пришли, чтобы к этому мероприятию присоединиться», – сказал руководитель «Молодой гвардии» РТ.

Шигабуддинов также напомнил о недавнем послании Раиса РТ и отметил, что во время специальной военной операции воспитание молодежи в духе патриотизма – отдельный большой фронт работы.

«Патриотические мероприятия, которые объединяют молодежь и показывают, что мы большое единое целое, действительно очень важны и нужны», – подчеркнул он.

Куратор местных отделений «Молодой гвардии» Республики Татарстан Асаф Сулагаев добавил, что в этом году «Молодая гвардия» уже организовывала шествие ко Дню языков народов России. Его участники вышли на акцию в национальных костюмах.

«В реалиях специальной военной операции только объединившись мы пройдем все преграды», – подчеркнул Сулагаев.

По его словам, масштаб акции – наглядный показатель отклика среди молодежи.

«Большое количество студентов, около 500-600 человек, принимают участие в шествии, и это, наверное, главный показатель», – резюмировал Сулагаев.

Начальник штаба Юнармии Приволжского и Вахитовского районов Казани РТ Аида Нигметзянова сообщила, что к акции присоединились учащиеся 7-11 классов.

«Учащиеся школ участвуют в шествиях, встречаются с ветеранами СВО, собирают гуманитарную помощь, сами изготавливают для бойцов свечи и витаминизированные чаи», – отметила она.

Акция прошла при поддержке партии «Единая Россия», Комитета по делам детей и молодежи Казани и Центра «Воин».