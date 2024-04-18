Участниками санитарно-экологического двухмесячника в Татарстане стали 45 тыс. человек

С начала апреля участниками санитарно-экологического двухмесячника в Татарстане стали 45 тыс. жителей. Муниципальными образованиями собрано и вывезено более 11 тыс. кубометров твердых бытовых отходов, к очистке территорий привлечено около 600 единиц техники, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Минэкологии РТ.

«Всеми надзорными органами выявлено 233 нарушения, 207 из них - несанкционированные свалки. С 1 апреля проведены совместные выезды с представителями ГБУ «Безопасность дорожного движения» в восьми районах Республики для обследования придорожных полос и полос отвода автомобильных дорог», - отметили в пресс-службе.

Предприятиями транспортного комплекса республики с полос отвода автомобильных дорог собрано 980 кубометров твердых бытовых отходов, в работах принимали участие около 700 человек и примерно 150 единиц спецтехники.

Стоит отметить, что в прошлом году за два весенних месяца по республике было выявлено более 5 тыс. свалок. К административной ответственности привлечены 1,8 тыс. нарушителей, наложены штрафы на общую сумму более 2,5 млн рублей.