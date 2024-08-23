Участники рынка из Казани прокомментировали закон о нормативе в газетных киосках

Участники рынка печатной продукции Казани – директор ООО «Агентство торговли» Зуфар Хакимзянов, ИП Марат Мельников и директор сети магазинов периодических изданий Daily Игорь Терехин прокомментировали установленный норматив по точкам продажи газет и журналов. Свои мысли они озвучили на круглом столе, который прошел в редакции «Казанские ведомости».

Напомним, ранее власти РФ установили норматив минимальной обеспеченности населения точками продажи периодической печатной продукции. Согласно документу, в специализированных киосках должно быть представлено минимум 500 видов периодических изданий, а в стационарных – не менее 120.

При этом в стране количество газетных киосков уменьшается на 1 тыс. штук каждый год. Так, в Казани уже через пару лет могут исчезнуть все точки продажи прессы.

Хакимзянов считает, что такое решение узаконит ответственность регионов за сохранение газетных киосков. По его мнению, данная мера поможет сохранить сети продажи прессы, а люди смогут дальше получать контент в привычной форме.

А вот Терехин не считает, что установленный норматив сможет что-то изменить. По его словам, тут острее стоит вопрос экономики самого бизнеса: растут издержки, которые в конечном итоге отражаются в ценах.

«Вряд ли завтра покупатель будет готов приобрести газету за 200 рублей, даже если она будет продаваться на каждом шагу», - предполагает он.

Мельников, в свою очередь, одобрил введенный норматив. По его словам, чтобы сохранить киоски, эту отрасль нужно как-то поддержать. При этом он разделил мнение коллег о том, что в данной сфере накопились катастрофические проблемы. Например, остро стоит кадровый вопрос: работодатели не могут найти продавцов на точки, рассказал эксперт.