Участниками профориентационной смены «Омтылыш» станут 58 молодых людей с ОВЗ

С 18 по 20 сентября в Молодежном центре «Волга» пройдет профориентационная, обучающая, оздоровительная смена для молодежи с ОВЗ и инвалидностью «Омтылыш». В смене планируется участие 58 участников и 26 сопровождающих. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила первый заместитель министра по делам молодежи РТ Софья Мустафина.

«Цель смены „Омтылыш“ — вдохновить участников форума на создание собственных проектов в социальной сфере, дать рабочие инструменты для их реализации, а также показать участникам, что у каждого есть все возможности для достижения желаемых результатов и мечты, заложить идею объединения в сообщество для реализации социальных задач в республике», — отметила спикер.

Она подчеркнула, что отдельная программа, направленная на социальное проектирование, будет подготовлена для сопровождающих. Экспертами и почетными гостями будут проведены лекции и мастер-классы, где молодые люди узнают, как необходимо «писать» гранты и на каких площадках их презентовать.

Среди спикеров приглашенные почетные гости, эксперты федерального уровня, Герой России, космонавт-испытатель отряда космонавтов Роскосмоса Сергей Рыжиков, руководители министерств и ведомств.

«При Министерстве по делам молодежи РТ работает инклюзивный совет, и главная его миссия — это объединить молодежь с ОВЗ и инвалидностью со всего Татарстана. Поэтому родилась идея проведения такой смены. Ребята приедут из разных районов республики и смогут поделиться своими идеями», — добавила директор АНО центр социальной адаптации «БлагоДарю» Гульнара Галиахметова.

Она подчеркнула, что у ребят с ОВЗ всегда есть огромное количество идей, но им не хватает уверенности, чтобы о них заявит, и смена «Омтылыш» как раз должна стать площадкой, где они могут это сделать.

Кроме того, ребята стали участниками Всероссийского инклюзивного проекта «Крылья возможностей». Дистанционный этап уже начался, а на смене будет очный, где ребятам расскажут, как правильно подавать заявки на гранты, рассказала методист отдела профессионально развития специалистов молодежной политики Сабина Ададаева.

«Вчера у нас началась дистанционная часть, где мы уже рассказали ребятам, что такое социальное проектирование, поделили их на команды. Они рассказали о своих идеях, где мы постарались направить их. В дальнейшем планируем объяснить им, как правильно описать проблематику гранта, цели и задачи», — пояснила она.

На смене они продолжат работать над своими проектами, а затем помогут им подать заявку на грантовые конкурсы.

При подготовке к смене «Омтылыш» учитывались пожелания молодых людей с ОВЗ и инвалидностью. Беседы с ними проводили члены инклюзивного совета при Минмолодежи РТ, отметила член совета Екатерина Егорова.

«Я уточняю у участников, какие именно нужны им условия. Каждый человек с инвалидностью уникален. У некоторых есть потребность в лечении на протяжении смены. Они запрашивают такую возможность на протяжении обучения», — сообщила она.