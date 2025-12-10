Участниками проекта «Закупщик. Новое поколение» стали студенты из Татарстана

В этом году в Центре развития закупок Татарстана прошли обучение более 1800 человек. В регионе успешно реализуется проект «Закупщик. Новое поколение», интерес к которому проявляют молодые люди. О подготовке кадров для работы в системе госзакупок рассказал сегодня гендиректор АО «Центр развития закупок» Нияз Газеев на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Важной особенностью нашей образовательной модели является именно практический акцент. Мы даем возможность реализовать полученные знания в системе закупок. Принципиально важно для нас не только подготовить, но и сопроводить специалиста в его профессиональной деятельности, предоставляя консультационную поддержку и доступ к экспертным решениям. Особое место занимает работа с молодыми специалистами», – сообщил он.

По его словам, главная цель проекта «Закупщик. Новое поколение» – быстрое и качественное введение новых специалистов в сферу государственных закупок, формирование устойчивого кадрового резерва и сокращение рисков ошибок на старте карьеры.

«Программа получает высокий интерес студентов, выпускников, молодых специалистов, формируя возможность дальнейшего трудоустройства в государственные муниципальные структуры. Мы видим высокий интерес со стороны государственных заказчиков, это подтверждает востребованность программ, направленных на формирование кадрового резерва и повышение качества закупочной деятельности в целом. Благодаря высокой вовлеченности молодежного правительства в этом году в данном проекте приняли участие 34 студента», – добавил он.