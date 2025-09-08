Участниками проекта «Рисуй, Казань!» стали 5 тыс. человек

Десятый сезон некоммерческого проекта «Рисуй, Казань!» завершился в Татарстане. За прошедшие годы его участниками стали около 5 тыс. человек. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе ОСФР по РТ.

«В этом году в проекте «Рисуй, Казань!» мы провели 14 занятий, в которых приняли участие около 400 человек. Участники пробовали разные техники – акварель, акрил, рисунок с натуры, пейзаж и натюрморт. Все материалы предоставлялись на месте, чтобы каждый мог сосредоточиться только на творчестве», – отметил управляющий Отделением Социального фонда России по Республике Татарстан Эдуард Вафин.

Воскресные уроки живописи для детей и взрослых проходили в усадьбе Сандецкого.

«Проект проводится с 2015 года, за 10 лет было около 5000 участников. Принять участие могут жители и гости столицы Татарстана – взрослые и дети. За последние два года участниками проекта стали около 600 человек. Уроки под открытым небом проводят приглашенные художники и педагоги», – уточнили в пресс-службе ОСФР по РТ.

Проект «Рисуй, Казань!» подарил жителям и гостям города лето, наполненное творчеством, вдохновением и общением. Для многих он стал шансом открыть в себе художественные способности и увидеть знакомые места под новым углом.