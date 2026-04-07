Участниками проекта «Производительность труда» стали еще восемь предприятий РТ

Восемь предприятий Татарстана стали новыми участниками федерального проекта «Производительность труда» в этом году. Об этом на заседании Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству сообщил первый заместитель министра промышленности и торговли РТ Родион Карпов.

«С начала реализации федерального проекта его участниками стали 355 предприятий Татарстана, в том числе 87 – в прошлом году. На этот год мы установили еще более высокую планку – вовлечь в проект не менее 60 предприятий», – сказал он.

Средний экономический эффект по предприятиям-участникам проекта составляет 20 млн рублей. Совокупный экономический эффект по реализованным проектам на предприятиях превысил 5 млрд рублей, подчеркнул Карпов.

«В прошлом году существенный вклад в реализацию проекта внесли наши крупные промышленные центры – Казань, Набережные Челны, Альметьевск, Нижнекамск, Зеленодольск, Елабуга», – отметил он.

Проект «Производительность труда» Карпов назвал «драйвером экономического роста». В Татарстане он реализуется с 2019 года, а сейчас интегрирован в новый национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика».

Проект направлен на создание условий для роста производительности труда и внедрения методов бережливого управления и производства. Например, на сельскохозяйственном предприятии «Татарстан» благодаря этому проекту выявили простой техники и увеличение времени доения коров. Устранив проблемы, оптимизировали процесс производства молока.