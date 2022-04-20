Участниками полуфинала «Лиги лекторов» в Казани стали 59 представителей регионов ПФО

В Казани открылся полуфинальный этап конкурса «Лига лекторов», организованного Российским обществом «Знание». Навыки публичного выступления продемонстрируют 59 конкурсантов, приехавших из разных регионов Приволжского федерального округа.

В церемонии открытия полуфинала в Казанском федеральном университете принял участие министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин. «Радует, что к нам приехали студенты, аспиранты, молодые ученые, которые готовы стать настоящими лекторами в российском обществе и войти в федеральный реестр лекторов. Являясь жителями разных городов Приволжского федерального округа, в этом просветительском конкурсе вы представляете Россию», – обратился глава Минобрнауки к участникам.

Казань стала одной из девяти площадок очного этапа конкурса. С 18 по 30 апреля 400 полуфиналистов из 61 российского региона, победители дистанционного этапа, будут также бороться за звание лучшего лектора в Москве, Екатеринбурге, Сочи, Архангельске, Ставрополе, Владивостоке, Новосибирске и Туле. В столице Татарстана конкурсанты прочитают лекции о музыке, архитектуре, риторике, филологии, философии и социальных медиа.

По мнению Хадиуллина, в Казани полуфинал проходит не случайно, поскольку город славится образовательными традициями и интересом к просветительским проектам. «Казань на научной и образовательной карте нашей страны всегда играла огромную роль. Это студенческий, научный, молодежный, образовательный город. Татарстанцы тоже принимают участие в этом конкурсе. И это молодое поколение, которое в дальнейшем будет представлять не только нашу республику, но и в целом Россию на любой мировой площадке», – подчеркнул он.

Победитель первого сезона этого всероссийского конкурса, директор Фонда развития КФУ Ильнур Хазипов добавил, что «Лига лекторов» – это «коалиция единомышленников, людей, приверженных одной большой цели». «Эти люди создают образовательные платформы, контент, ставят перед собой задачу – развивать молодежь. Могу точно сказать, что победителем станет человек, который поведет за собой большое количество людей», – отметил он.

Один из участников конкурса – доцент кафедры русского языка Оренбургского государственного педагогического университета Петр Якимов признался, что уже не первый раз участвует в различных состязаниях, а сейчас решил попробовать свои силы еще и как лектор.

«Здесь, с одной стороны, каждый определит для себя уровень своего профессионализма, сможет показать себя и заявить о себе. Кроме того, это обмен мнениями, информацией, знакомство с представителями других регионов, областей. Поэтому значимость такого конкурса очень велика», – заметил он.

Оценивать мастерство участников будут зрители по пяти критериям и десятибалльной шкале.

Бесплатно послушать лекции можно на сайте Российского общества «Знание».