Участниками первого слета Всемирного фестиваля молодежи станут 150 татарстанцев

В сентябре представительная делегация молодых людей из Татарстана отправится в Нижний Новгород на первый слет Всемирного фестиваля молодежи – 2025. Об этом сообщил сегодня министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

«Сейчас формируется большая делегация из 150 человек, которые в сентябре отправятся в Нижний Новгород на слет Всемирного фестиваля молодежи. На слете соберутся представители нескольких десятков стран. Будет возможность рассказать, как сегодня молодежь Татарстана развивается в разных направлениях и как мы можем быть интегрированы в международные проекты», – отметил он.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Слет Всемирного фестиваля молодежи пройдет с 17 по 21 сентября в Нижнем Новгороде. Он соберет активистов и представителей из сфер медиа, креативных индустрий, спорта, образования и науки, государственного управления, предпринимательства, IT. Участниками станут 2 тыс. молодых лидеров из-за рубежа и России.