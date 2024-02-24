Участниками нацпроекта «Производительность труда» стали почти 250 предприятий Татарстана

Участниками национального проекта «Производительность труда» в Татарстане в 2023 году стали 248 предприятий. 4 509 сотрудников предприятий-участников нацпроекта и представителей региональных органов власти прошли обучение по использованию инструментам повышения производительности труда. 241 представитель предприятий-участников проекта прошел программу обучения управленческих кадров «Лидеры производительности в 2021-2023 гг. Такие данные приводит Минпромторг РТ.

В ведомстве также обозначили цели республики, которые должны быть реализованы в рамках национального проекта «Производительность труда» до конца 2024 года. Среди них – вовлечение 252 предприятий базовых несырьевых отраслей экономики для реализации мероприятий национального проекта; обучение 4 060 сотрудников предприятий-участников национального проекта и представителей региональных команд инструментам повышения производительности труда; проведение ежегодного конкурса лучших практик наставничества.

Минпромторг напоминает, что адресную поддержку предприятиям в Татарстане оказывает региональный центр компетенций в сфере производительности труда РТ (РЦК РТ). РЦК РТ создан в 2017 году на базе Центра энергоресурсоэффективных технологий РТ и стабильно входит в пятерку лучших региональных центров компетенций страны. По итогам 2023 года РЦК РТ занимает четвертое место в рейтинге региональных центров компетенций. Для проведения практических тренингов на базе РЦК РТ созданы «Фабрика производственных процессов» и «Фабрика офисных процессов». Тренинг на фабриках прошли свыше 2,1 тыс. человек.

Напомним также, что в июле 2023 года Татарстан, как регион-лидер рейтинга производительности труда среди субъектов Российской Федерации, формируемого Минэкономразвития России, стал площадкой для V федерального форума «Производительность 360».

Национальный проект «Производительность труда» реализуется с 2018 года по инициативе и поручению Президента России Владимира Путина в целях повышения конкурентоспособности российских товаров и услуг, создавая культуру высокой производительности и эффективности среди работников организаций в каждом регионе России, и нацелен на рост экономики за счет повышения производительности труда не ниже 5% в год в целом по стране.