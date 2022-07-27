Участниками Глобального форума молодых дипломатов в Казани станут представители 60 стран

На площадку V Глобального форума молодых дипломатов в Казани, который пройдет 26-30 августа, приедут свыше сотни делегатов из более 60 стран мира. Об этом на пресс-конференции в Москве сообщил председатель Совета молодых дипломатов МИД России Константин Колпаков.

Он напомнил, что с 26 по 30 августа в татарстанской столице пройдут сразу два масштабных события: V Глобальный форум молодых дипломатов и Казанский глобальный молодежный саммит.

Колпаков отметил, что намеченные форумы позволяют налаживать живой диалог между дипломатическими ведомствами стран. Это особенно актуально в условиях нынешнего обострения международных отношений.

«Ожидается, что приедет более 100 делегатов из более чем 60 стран мира. У нас уже есть заявки как из Европы, так и из регионов Африки и Азии. В рамках форума впервые будет проведена церемония вступления в Международную ассоциацию молодых дипломатов. Эта неформальная организация включает молодых дипломатов до 40 лет со всего мира», – отметил председатель Совета молодых дипломатов МИД России.

По его словам, ключевыми темами форума станут глобальные изменения в современных международных отношениях, концепция «горизонтальной дипломатии», борьба с фейками в информационной сфере, а также взаимодействие с коллегами из других стран.

