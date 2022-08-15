Хедлайнерами этнофестиваля «Итиль» в Казани станут Тина Кузнецова и АИГЕЛ

На площадке этнического фестиваля народов Поволжья «Итиль» в татарстанской столице выступят Тина Кузнецова и дуэт АИГЕЛ. Фестиваль пройдет 20 августа в казанском парке им.Горького. Об этом на деловом понедельнике сообщила замглавы исполкома Казани Гузель Сагитова.

Она напомнила, что 2021 год республика провела под эгидой Года родных языков и народного единства. Тогда состоялись различные тематические события и ивенты, которые были высоко оценены жителями Татарстана и его столицы. В этом году история получила продолжение – востребованность темы со стороны населения позволила продолжить развитие национальных мероприятий.

На площадке фестиваля пройдет ярмарка художников и ремесленников из Татарстана и соседних регионов, разместятся фуд-корт с национальными блюдами народов Поволжья, детская зона с мастер-классами и две сцены.

Открывать событие поручено финалистам всероссийского проекта «ЭтноLife» из Москвы, Хакасии, Чукотки, Дагестана, Тывы и Карелии.