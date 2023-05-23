Участниками экологического двухмесячника стали 586 тыс. жителей Татарстана

Участниками стартовавшего 1 апреля традиционного санитарно-экологического двухмесячника уже стали более 586 тыс. жителей Татарстана. К работам было привлечено свыше 16 тыс. единиц спецтехники, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

С начала двухмесячника надзорные органы министерств и ведомств выявили на территории республики 6496 нарушений. Большинство из них, 5286, на данный момент устранены. Составлено 1622 протокола, наложены административные штрафы на 1 млн 820 тыс. рублей.

Кроме того, по Татарстану выявлено 4599 несанкционированных свалок, из которых 3972 (86,4%) ликвидированы. В общественную приемную поступило 4543 обращения от жителей региона

Муниципальные образования с начала двухмесячника вывезли 393,3 тыс. куб. метров твердых бытовых отходов. Предприятия транспортного комплекса республики собрали на полосах отвода автомобильных дорог общего пользования регионального и федерального значения 4865 куб. метров твердых бытовых отходов.

Ежедневно в двухмесячнике оказывается задействовано более 3 тыс. человек и 287 единиц спецтехники, отметили в министерстве.

Основные цели мероприятия — санитарная очистка территорий населенных пунктов, выявление и ликвидация свалок, накопившихся за зимний период, и приведение территорий в надлежащее экологическое и санитарно-эпидемиологическое состояние после схода снежного покрова, напомнили в ведомстве.

Итоги санитарно-экологического двухмесячника Министерство экологии и природных ресурсов РТ подведет уже через неделю. Также будут объявлены победители конкурса «Эковесна 2023».