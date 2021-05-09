Участниками акции «Сад памяти» стали около 20 тыс. татарстанцев

В рамках международной акции «Сад памяти» на территории Татарстана высажено 526 тыс. саженцев деревьев. Акция, приуроченная к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, призвана увековечить подвиг 350 тыс. татарстанцев, не вернувшихся с форнта, сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.

Центральное мероприятие в республике прошло на территории Центра гребных видов спорта в Казани. В посадке деревьев здесь приняли участие руководители министерств, ведомств республики и ветераны Великой Отечественной.

Глава Минлесхоза Татарстана Равиль Кузюров рассказал, что посадил два дерева, одно из которых — в честь Халиуллы Кузюрова — деда со стороны отца. Мобилизованный Аксубаевским РВК в начале войны, он был сержантом 732 стрелкового полка 235 стрелковой дивизии. О его судьбе родственником удалось узнать много лет спустя: он погиб в 1943 году в Орловской области и был захоронен в братской могиле.

«„Сад памяти“ — по-настоящему всенародная акция. Это прекрасная возможность почтить героев Великой Отечественной войны, которые ценой своей жизни заплатили за мир, свободу и независимость нашей страны, увековечить их имена и подвиги и передать память о них будущим поколениям», — считает министр.

Второе посаженное дерево он посвятил деду по материнской линии Фаттаху Камалетдинову. Он также ушел на фронт в 1941 году и являлся участником сражений за Сталинград, Выборг, Старую Руссу, Брянск, Орел, битв на Курской дуге и за Кенигсберг.

Всего у Центра гребных видов спорта появилось 380 саженцев. Также в Казани акция проводилась на территории Матюшинского, Высокогорского и Иске-Казанского участковых лесничеств. По Татарстану участниками «Сада памяти» стали около 20 тыс. человек.

Акция будет продолжаться до 22 июня 2021 года. Планируется, что за это время число посаженных деревьев увеличится почти вдвое — до 1 млн.