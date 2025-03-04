Участниками акции «Рыбе — быть!» стали активисты «Движения первых» и школьники

Участниками зимней природоохранной акции «Рыбе — быть!» (Балык —улсын!)» в Татарстане стали школьники Камско-Устьинского района, Нижнекамского, Агрызского и других районов. Об этом «Татар-информу» сообщила начальник отдела Госкомитета РТ по биоресурсам Светлана Ахметзянова.

«Акции с участием подрастающего поколения прошли в Агрызском, Лаишевском, Чистопольском, Балтасинском, Камско- Устьинском районах. В них принимали участие школьники, активисты «Движения первых», а также сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам, рыболовы-любители, предприятия-рыбодобытчики и местные жители», - рассказала она.

Специалисты Госкомитета РТ по биоресурсам определяют водоемы, где существует угроза замора рыбы из-за нехватки кислорода. Взрослые бурят отверстия во льду, а дети готовят камыш и устанавливают в лунки, чтобы они дольше не замерзали.

«Участие в природоохранной акции способствует развитию бережного отношения у молодых людей к экологии», - добавила Ахметзянова.

Природоохранные акции в этом году завершатся в марте.