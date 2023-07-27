Участникам военно-спортивной смены «Время героев» показали фильм про Донбасс

Героиня фильма о Донбассе «Я ушла на войну» Анна Ильясова (Белка) встретилась с участниками Республиканской лагерной военно-спортивной смены «Время героев». Мероприятие прошло в рамках первого международного фестиваля документального кино «RT.Док: Время героев».

После просмотра фильма ребята получили возможность пообщаться с героиней и задать интересующие вопросы, рассказала в своем Telegram-канале главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Напомним, что военно-спортивная смена «Время героев» проходит на базе Республиканского центра спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи «Патриот» с 19 по 8 августа. Она проводится при поддержке Центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи, Министерства по делам молодежи и Министерства образования и науки Республики Татарстан. Участниками стали 300 человек из разных городов и районов республики.