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Участникам СВО в Татарстане перестали начислять плату за вывоз мусора
Начисления за услугу по обращению с ТКО на общую сумму в 2 млн рублей отменил для более чем 1300 участников СВО и членов их семей Региональный оператор по Западной зоне Татарстана УК «ПЖКХ».
Список сформирован исходя из данных исполнительных комитетов муниципальных районов за январь 2023 года.
С целью актуализации списков участников СВО УК «ПЖКХ» отправила запросы в районные комитеты. В дальнейшем компания продолжит приостановку начислений бойцам и их семьям с учетом уточненных данных.
Также обращаем внимание, что семьи мобилизованных граждан могут подать данные для перерасчета напрямую в УК «ПЖКХ» и в отделение «Татэнергосбыт».
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