Участникам СВО в Татарстане перестали начислять плату за вывоз мусора

Начисления за услугу по обращению с ТКО на общую сумму в 2 млн рублей отменил для более чем 1300 участников СВО и членов их семей Региональный оператор по Западной зоне Татарстана УК «ПЖКХ».

Список сформирован исходя из данных исполнительных комитетов муниципальных районов за январь 2023 года.

С целью актуализации списков участников СВО УК «ПЖКХ» отправила запросы в районные комитеты. В дальнейшем компания продолжит приостановку начислений бойцам и их семьям с учетом уточненных данных.

Также обращаем внимание, что семьи мобилизованных граждан могут подать данные для перерасчета напрямую в УК «ПЖКХ» и в отделение «Татэнергосбыт».