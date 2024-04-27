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Общество 27 апреля 2024 09:00

Участникам СВО, награжденным орденами и медалями, положена выплата в размере пяти окладов

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Получившим государственные награды, ордена и медали, положена единовременная денежная выплата в размере 5 окладов денежного содержания. Об этом «Татар-информу» сообщил офицер пункта отбора на военную службу по контракту в Казани Егор Горячев.

«При награждении государственными наградами Российской Федерации или поощрением Президента Российской Федерации, Правительством Российской Федерации военнослужащим, а также гражданам, уволенным с военной службы и представленным к награждению или поощрению в период ее прохождения, выплачивается единовременная выплата за счет средств фонда денежного довольствия военнослужащих в размере пяти окладов», – сказал он.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1 разряда) по адресу: Казань, ул. Аэрапортовская, д. 1/40, тел. 8843 221 44 52

#призывники #военная служба по контракту
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