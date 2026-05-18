СВО 18 мая 2026 08:28

Участникам СВО и волонтерам в Бугульме вручили государственные награды

Фото предоставлено Светланой Андреевой

В Бугульме в зале боевой славы «Память» состоялась церемония вручения государственных и ведомственных наград участникам специальной военной операции, а также жителям района, оказывающим помощь военнослужащим.

В мероприятии приняли участие родные бойцов, участники СВО, ветераны боевых действий, волонтеры, кадеты школы-интерната и представители духовенства.

К собравшимся обратился заместитель руководителя исполнительного комитета Бугульминского района по социальным вопросам Ильгам Сагитов.

«Я удостоен чести по поручению президента страны передать высокие государственные награды. Бугульминцы достойно несут службу, с высокой доблестью и беспримерной храбростью выполняют боевые задачи. Мы гордимся каждым из них», – отметил он.

Указом президента России орденом Мужества посмертно награжден рядовой Леонид Портнов. Награду передали его матери Наталии Игнатьевне. Память погибшего военнослужащего участники церемонии почтили минутой молчания.

Медаль «За отвагу» вручили рядовому Ильнуру Галямову. Рядовой Владимир Мальков был награжден медалью Жукова, а также медалями Министерства обороны РФ «За боевые отличия» и «Участнику СВО».

Медалью «За храбрость» I степени награжден старший лейтенант Ильдус Фаррахутдинов.

Также удостоверение ветерана боевых действий получил участник спецоперации, ветеран пограничных войск Салих Габдрахимов.

В ходе церемонии отметили и жителей района, оказывающих постоянную гуманитарную помощь военнослужащим. Благодарность командира 1234-го мотострелкового полка объявили Найле Батталовой, Альберту Каримову, сотрудникам «ГКС», коллективу группы «ДОБРО» и представителям сообщества «Кудашево за Победу».

Материал подготовлен при участии Светланы Андреевой

