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Общество 2 августа 2023 09:20

Участникам спецоперации из Челнов вручили памятные медали к 100-летию генерала Гареева

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Участникам спецоперации из Челнов вручили памятные медали к 100-летию генерала Гареева

Глава администрации Автозаводского района Винер Харисов вручил памятную медаль, посвященную к 100-летию со дня рождения генерала армии Махмута Гареева, двум участникам спецоперации. Бойцы сейчас находятся в краткосрочном отпуске.

По Автозаводскому району памятная медаль будет вручена восьми участникам специальной военной операции, уточнили в телеграм-канале городской администрации.

Махмут Гареев — советский и российский военачальник, президент Академии военных наук, доктор военных и исторических наук, прошедший шесть войн и вооруженных конфликтов. Он много сил внес для сохранения исторической правды. В память об этом уникальном военачальнике и выпустили медаль.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что первую медаль к 100-летию генерала армии Махмута Гареева получил его сын — генерал-майор Тимур Гареев.

Фото: телеграм-канал администрации Набережных Челнов.

#спецоперация
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