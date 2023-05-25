Участникам спецоперации из Татарстана передали помощь от Минэкологии РТ

В город Сватово в Луганской народной республике для передачи бойцам из Татарстана, участвующим в специальной военной операции на Украине, доставили груз, приобретенный Министерством экологии РТ.

Сотрудники ведомства собрали денежные средства для покупки того, что сейчас необходимо участникам спецоперации. Это медикаменты, маскировочные сетки, средства личной гигиены, иные предметы первой необходимости.

Стоит отметить, что маскировочные сетки были заказаны и сшиты специально по просьбе бойцов. Накануне машина с помощью отправилась из республики в Сватово, а сейчас все вещи уже получили военные из Татарстана. Они передали свое «спасибо» и поблагодарили за помощь.

Следующая машина с грузом будет отправлена на Луганщину в начале июня. По словам инспекторов Минэкологии, для них было важно внести собственный вклад в происходящее. «Внести свою лепту никогда не поздно и по силам каждому», — уверены они.