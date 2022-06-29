Участникам соципотеки вернули возможность использовать материнский капитал

Участникам программы социальной ипотеки вернули возможность использовать средства материнского капитала. Об этом сообщил заместитель исполнительного директора Государственного жилищного фонда при Президенте Татарстана Булат Гилманов.

«К сожалению, изменение в постановлении получилось не совсем таким, как мы хотели. Текущая схема предполагает получение маткапитала через нашего партнера кооператив “Строим будущее”», – сказал Гилманов.

Спикер пояснил, что из-за этого придется переоформить все квартиры жилищного фонда на кооператив, после чего гражданам будут выданы соответствующие документы, по которым человек может пойти в Пенсионный фонд и использовать средства материнского капитала.

Гилманов подчеркнул, что сейчас ведется обсуждение по формам и справкам, которые должен будет выдать кооператив. По словам докладчика, эта работа будет завершена до 20 июля, после чего начнется прием заявлений от граждан.

Маткапиталом смогут воспользоваться соципотечники, дети которых достигли трехлетнего возраста. Для этого им необходимо обратиться в представительство Пенсионного фонда и написать заявление. Ориентировочный срок перечисления средств маткапитала – до трех месяцев.

«Для того, чтобы наши соципотечники могли использовать средства маткапитала, который, без сомнения, является большим подспорьем для семей, пришлось задействовать всех – и министров, и депутатов. Никто не остался в стороне. Но главную помощь оказал Президент Республики Рустам Нургалеевич, который смог убедить Правительство России в необходимости пересмотра правил в пользу соципотечников», – заявил исполнительный директор Госжилфонда при Президенте РТ Марат Зарипов.