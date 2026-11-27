Полный курс высшего образования по президентской программе «Время героев», рассчитанный на четыре года, участники третьего потока пройдут за три. По окончании обучения участники программы получат диплом Президентской академии. Об этом сообщил ректор Президентской академии Алексей Комиссаров, передает пресс-служба программы.

«Мы задали высокую планку интенсивности обучения. Чтобы выдержать график, участнику программы нужно сосредоточиться на учебе целиком, ее не получится совмещать с работой. Поэтому продумали введение стипендии для всех участников президентской программы, на весь период обучения. Будет обеспечено проживание», – сказал Комиссаров.

Согласно сообщению, учебная программа включает теоретический и практический блоки. Участники будут изучать государственное и муниципальное управление, право, финансы, проектное и процессное управление, анализ данных и работу в цифровых системах. В рамках практической подготовки пройдут выездные образовательные модули и работа с наставниками, в числе которых будут участники первого и второго потоков.

Напомним, прием заявок на третий поток программы «Время героев» стартовал 9 ноября. Третий поток открыт по поручению Президента РФ Владимира Путина. Принять участие в отборе могут участники и ветераны СВО без высшего образования. При отборе учитываются боевые заслуги. Программа дает возможность развить необходимые компетенции для работы в гражданской сфере.

Подать заявку на участие в третьем потоке программы можно до 25 января 2027 года на сайте https://времягероев.рф/.

Отбор включает несколько этапов: сбор анкет и эссе, а также тестирование. По итогам оценки будет сформирован окончательный список участников программы.