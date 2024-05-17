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Участникам KazanForum впервые показали аяты из казанского рукописного Корана
Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин прочитал первые три аята суры «Фатх» («Победа») по десяти кыраатам на открытии пленарного заседания Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». Об этом сообщает ДУМ РТ.
Одновременно можно было увидеть эти аяты на мониторах — гостям форума впервые представили страницы казанского рукописного Мусхафа (Корана). Работа над ним началась в 2022 году и была приурочена к 1100-летию принятия ислама в Волжской Булгарии. К настоящему моменту завершены 20 джузов из 30.
Гостям рассказали, что работа над рукописным Кораном символизирует, что «Россия — это большая часть исламского мира: с богатым богословским наследием и с уникальными научными школами, в том числе каллиграфической».
Фото: пресс-служба ДУМ РТ
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