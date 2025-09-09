Участникам Kazan Digital Week покажут новое здание театра Камала

Фото: скриншот трансляции

Участникам Kazan Digital Week проведут экскурсии по ключевым производственным, научным и культурным объектам столицы Татарстана. Об этом рассказал Президент Академии наук Республики Татарстан Рифкат Минниханов на пресс-конференции ТАСС.

«Участники смогут посетить станцию скорой медицинской помощи, Казанский техникум информационных технологий и связи, Агробиотехнопарк и Татарский театр Камала», – перечислил часть технических визитов Минниханов.

Фото: скриншот трансляции

Он пояснил, что в Татарстане появляются цифровые технологии в образовании, агропромышленном комплексе и культуре. Технические визиты для участников форума дают возможность увидеть это своими глазами.